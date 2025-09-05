Россия уменьшила потери в войне против Украины благодаря новой тактике наступления, - Минобороны Эстонии

Потери российской армии в живой силе за последние месяцы уменьшились из-за изменения тактики наступления на Украину.

Об этом заявил руководитель отдела оборонной готовности Минобороны Эстонии Герт Каю, пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если раньше среднее количество потерь российских военных в сутки составляло около 1500 человек, то сейчас этот показатель снизился до примерно 800. Уменьшение связано с тем, что атаки осуществляются меньшими подразделениями, которые передвигаются на мотоциклах и квадроциклах.

Несмотря на это, общее количество атак в день не изменилось и составляет 150-160. Основные усилия сосредоточены вблизи Покровска, где происходит до 80% атак, но падение города в ближайшее время в Эстонии не прогнозируют. На Купянском направлении Россия пытается перерезать украинские пути снабжения.

Каю добавил, что РФ перебрасывает войска из Курской и Белгородской областей в Донецк, стремясь полностью захватить регион. Также растет использование беспилотников - количество планеров увеличилось с 3700 в июле до более 4300 в августе.

