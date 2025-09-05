РУС
Россия уменьшила потери в войне против Украины благодаря новой тактике наступления, - Минобороны Эстонии

армия,потери,российская,россия

Потери российской армии в живой силе за последние месяцы уменьшились из-за изменения тактики наступления на Украину.

Об этом заявил руководитель отдела оборонной готовности Минобороны Эстонии Герт Каю, пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если раньше среднее количество потерь российских военных в сутки составляло около 1500 человек, то сейчас этот показатель снизился до примерно 800. Уменьшение связано с тем, что атаки осуществляются меньшими подразделениями, которые передвигаются на мотоциклах и квадроциклах.

Несмотря на это, общее количество атак в день не изменилось и составляет 150-160. Основные усилия сосредоточены вблизи Покровска, где происходит до 80% атак, но падение города в ближайшее время в Эстонии не прогнозируют. На Купянском направлении Россия пытается перерезать украинские пути снабжения.

Каю добавил, что РФ перебрасывает войска из Курской и Белгородской областей в Донецк, стремясь полностью захватить регион. Также растет использование беспилотников - количество планеров увеличилось с 3700 в июле до более 4300 в августе.

Теперь только нужно послушать наших дебилов, которые тут ржали с мотоциклов в пи@арских войсках. Пусть еще поржут.
05.09.2025 15:43 Ответить
кацапы такие ранимые, так обижаються когда с них ржут.как же они же вяликие. с 2023г по сейчас захватили аж 1% територии.ошеломляющий результат!!!
05.09.2025 16:06 Ответить
Точніше навіть з 12 листопада 2022 року,менше 1%.
05.09.2025 17:05 Ответить
Кацапы не первый год используют мотоциклы и квадроциклы.
05.09.2025 15:44 Ответить
Якщо у них втрати на добу 800 орків, то за місяць в середньому виходить 24 тисячі.
При цьому, українська влада заявляє що треба мобілізовувати близько 30 тисяч новобранців на місяць.
У нас вже втрати такі ж самі, якщо не більші ніж у русні?
05.09.2025 16:01 Ответить
Нам тупо не вистачає людей, щоб позатикати всі дірки кудою постійно інфільтруються кацапи...
05.09.2025 17:20 Ответить
 
 