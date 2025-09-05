УКР
Новини Експорт нафти РФ
Індія продовжить купувати російську нафту, - міністерка фінансів Сітхараман

індія

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна продовжуватиме закупівлі російської нафти, керуючись власними енергетичними інтересами.

Про це повідомляє The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

"Індія продовжуватиме купувати російську нафту. Ми самі вирішуємо, що купувати, щоб задовольнити наші потреби, і звідки купувати нафту, ми повинні прийняти рішення з цього приводу", - сказала Сітхараман.

За її словами, уряд Моді визначатиме енергетичну політику незалежно від зовнішнього тиску, відстоюючи національні пріоритети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не купуватиме енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру, – єврокомісар

Індія (768) нафта (5806) росія (67527)
Мита не злякали їх.
показати весь коментар
05.09.2025 17:29 Відповісти
Меж індусами та сша настількималенький товарообіг з боку індії шо ті мита до сраки.
показати весь коментар
05.09.2025 17:35 Відповісти
Карма
показати весь коментар
05.09.2025 17:40 Відповісти
Ще б пак. З такою "кришею".

показати весь коментар
05.09.2025 17:45 Відповісти
Главное, чтобы Европа отказалась. Ну и, была бы политическая воля, можно было бы с арабами по поводу цены нефти и объемов добычи договориться. Думаю, что индии важно не тот, что нефть российская, а то по какой цене ее продают.
показати весь коментар
05.09.2025 17:54 Відповісти
Платять козломордим рупiями))) Де ще таке знайдеш?
показати весь коментар
05.09.2025 18:04 Відповісти
 
 