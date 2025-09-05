1 048 7
Індія продовжить купувати російську нафту, - міністерка фінансів Сітхараман
Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що країна продовжуватиме закупівлі російської нафти, керуючись власними енергетичними інтересами.
Про це повідомляє The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.
"Індія продовжуватиме купувати російську нафту. Ми самі вирішуємо, що купувати, щоб задовольнити наші потреби, і звідки купувати нафту, ми повинні прийняти рішення з цього приводу", - сказала Сітхараман.
За її словами, уряд Моді визначатиме енергетичну політику незалежно від зовнішнього тиску, відстоюючи національні пріоритети.
Сергій #611666
Старый зольдат
Чайка Київ
Юрий Хорошунов
Алекс Бондаренко
aa bb #558062
