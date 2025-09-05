РУС
Индия продолжит покупать российскую нефть, - министр финансов Ситхараман

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать закупки российской нефти, руководствуясь собственными энергетическими интересами.

Об этом сообщает The Economic Times, передает Цензор.НЕТ.

"Индия будет продолжать покупать российскую нефть. Мы сами решаем, что покупать, чтобы удовлетворить наши потребности, и откуда покупать нефть, мы должны принять решение по этому поводу", - сказала Ситхараман.

По ее словам, правительство Моди будет определять энергетическую политику независимо от внешнего давления, отстаивая национальные приоритеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет покупать энергоресурсы у России даже после установления мира, - еврокомиссар

05.09.2025 17:40 Ответить
Меж індусами та сша настількималенький товарообіг з боку індії шо ті мита до сраки.
05.09.2025 17:35 Ответить
Ще б пак. З такою "кришею".

05.09.2025 17:45 Ответить
Мита не злякали їх.
05.09.2025 17:29 Ответить
Меж індусами та сша настількималенький товарообіг з боку індії шо ті мита до сраки.
05.09.2025 17:35 Ответить
Карма
05.09.2025 17:40 Ответить
Ще б пак. З такою "кришею".

05.09.2025 17:45 Ответить
Главное, чтобы Европа отказалась. Ну и, была бы политическая воля, можно было бы с арабами по поводу цены нефти и объемов добычи договориться. Думаю, что индии важно не тот, что нефть российская, а то по какой цене ее продают.
05.09.2025 17:54 Ответить
Платять козломордим рупiями))) Де ще таке знайдеш?
05.09.2025 18:04 Ответить
А пишуть, що багато дизеля завозять в Україну виготовленого в Індії Дурдом!
05.09.2025 18:30 Ответить
Головне щоб у нафті не було органічних хлоридів, як у нафті, що прямувала через свинорилих із Азербаджану в Румунію.
05.09.2025 18:33 Ответить
Трамп, скільки ще тижнів до потужних санкцій? 🤡
05.09.2025 18:54 Ответить
 
 