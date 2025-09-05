1 440 10
Индия продолжит покупать российскую нефть, - министр финансов Ситхараман
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать закупки российской нефти, руководствуясь собственными энергетическими интересами.
Об этом сообщает The Economic Times, передает Цензор.НЕТ.
"Индия будет продолжать покупать российскую нефть. Мы сами решаем, что покупать, чтобы удовлетворить наши потребности, и откуда покупать нефть, мы должны принять решение по этому поводу", - сказала Ситхараман.
По ее словам, правительство Моди будет определять энергетическую политику независимо от внешнего давления, отстаивая национальные приоритеты.
