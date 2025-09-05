Росія має на 25 років рентабельних запасів нафти, - СЗР

Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить приблизно на 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

При цьому 96% надр вже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ.

Зазначається, що за підсумками аукціонів 2024 року одноразові платежі за права на видобуток вуглеводнів становили лише $50 млн - удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота, менш значущого для бюджету сектору. Це свідчить про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі РФ.

За інформацією СЗРУ, упродовж наступних 10-15 років можливості дорозвідки наявних родовищ будуть вичерпані. Обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку Росії.

