Росія має на 25 років рентабельних запасів нафти, - СЗР

нафта

Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить приблизно на 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

При цьому 96% надр вже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ.

Зазначається, що за підсумками аукціонів 2024 року одноразові платежі за права на видобуток вуглеводнів становили лише $50 млн - удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота, менш значущого для бюджету сектору. Це свідчить про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі РФ.

За інформацією СЗРУ, упродовж наступних 10-15 років можливості дорозвідки наявних родовищ будуть вичерпані. Обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилює антиміграційну риторику для відволікання від війни, - СЗР

нафта (5806) росія (67527) зовнішня розвідка (498)
ще відкриють нові, але...

"камьяна доба скінчилась не тому що закінчився камінь"
міністр нафти Саудівської Аравії

китай тому приклад

.
05.09.2025 17:42 Відповісти
Китай №5.
05.09.2025 18:26 Відповісти
За-до-хрена.
Потрібно максимально бомбити по москальським родовищам нафти і газу.
05.09.2025 17:49 Відповісти
Чим?
05.09.2025 17:56 Відповісти
В публічному просторі відповіді на це питання не отримаєте.
05.09.2025 18:19 Відповісти
еще 25 лет войны железно,получается.
05.09.2025 18:05 Відповісти
+А що "потом"? ... Що Росія може запропонувать? Якщо уже зараз вона стоїть перед КАТАСТРОФОЮ... Країна, яка позиціонувала себе, як "бензоколонка" - "БАНКРОТ?!!! Вот тут "камуфлєт"...
05.09.2025 18:24 Відповісти
Нахрена на ця інформація? Тут кожен день, як останній. Дебіли.
05.09.2025 18:24 Відповісти
 
 