Россия имеет на 25 лет рентабельных запасов нефти, - СВР
Россия имеет около 13,2 млрд тонн рентабельных подтвержденных запасов нефти, которых при нынешних темпах добычи хватит примерно на 25 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
При этом 96% недр уже распределено, что свидетельствует о почти полном использовании доступных месторождений.
Отмечается, что по итогам аукционов 2024 года единовременные платежи за права на добычу углеводородов составили лишь $50 млн - вдвое меньше, чем доходы от россыпной добычи золота, менее значимого для бюджета сектора. Это свидетельствует о падении инвесторского интереса к нефтегазовой отрасли РФ.
По информации СВРУ, в течение следующих 10-15 лет возможности доразведки имеющихся месторождений будут исчерпаны. Ограниченное финансирование и нехватка технологий для освоения труднодоступных, геологически сложных и отдаленных регионов подрывают энергетическую и экономическую безопасность России.
"камьяна доба скінчилась не тому що закінчився камінь"
міністр нафти Саудівської Аравії
китай тому приклад
.
Потрібно максимально бомбити по москальським родовищам нафти і газу.