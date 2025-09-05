РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8515 посетителей онлайн
Новости Разведка Украины
1 081 10

Россия имеет на 25 лет рентабельных запасов нефти, - СВР

нафта

Россия имеет около 13,2 млрд тонн рентабельных подтвержденных запасов нефти, которых при нынешних темпах добычи хватит примерно на 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

При этом 96% недр уже распределено, что свидетельствует о почти полном использовании доступных месторождений.

Отмечается, что по итогам аукционов 2024 года единовременные платежи за права на добычу углеводородов составили лишь $50 млн - вдвое меньше, чем доходы от россыпной добычи золота, менее значимого для бюджета сектора. Это свидетельствует о падении инвесторского интереса к нефтегазовой отрасли РФ.

По информации СВРУ, в течение следующих 10-15 лет возможности доразведки имеющихся месторождений будут исчерпаны. Ограниченное финансирование и нехватка технологий для освоения труднодоступных, геологически сложных и отдаленных регионов подрывают энергетическую и экономическую безопасность России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия усиливает антимиграционную риторику для отвлечения от войны, - СВР

Автор: 

нефть (1989) россия (97068) внешняя разведка (409)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Нахрена на ця інформація? Тут кожен день, як останній. Дебіли.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще відкриють нові, але...

"камьяна доба скінчилась не тому що закінчився камінь"
міністр нафти Саудівської Аравії

китай тому приклад

.
показать весь комментарий
05.09.2025 17:42 Ответить
Китай №5.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:26 Ответить
За-до-хрена.
Потрібно максимально бомбити по москальським родовищам нафти і газу.
показать весь комментарий
05.09.2025 17:49 Ответить
Чим?
показать весь комментарий
05.09.2025 17:56 Ответить
В публічному просторі відповіді на це питання не отримаєте.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:19 Ответить
Невже ядрьона бондба?
показать весь комментарий
05.09.2025 18:56 Ответить
еще 25 лет войны железно,получается.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:05 Ответить
+А що "потом"? ... Що Росія може запропонувать? Якщо уже зараз вона стоїть перед КАТАСТРОФОЮ... Країна, яка позиціонувала себе, як "бензоколонка" - "БАНКРОТ?!!! Вот тут "камуфлєт"...
показать весь комментарий
05.09.2025 18:24 Ответить
Нахрена на ця інформація? Тут кожен день, як останній. Дебіли.
показать весь комментарий
05.09.2025 18:24 Ответить
Цікаво скільки ці запаси будуть горіти,якщо їх підпалити??
показать весь комментарий
05.09.2025 19:00 Ответить
 
 