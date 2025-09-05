Україна обговорює із США закупівлю зброї на 100 млрд дол., - NBC News

За інформацією NBC News, Україна та США обговорюють угоду щодо купівлі американської зброї, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, у США наразі триває широка дискусія щодо стримування та співпраці в оборонній промисловості.

За словами джерела видання, Штати обговорюють з Україною угоду, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів. Умова цієї угоди у тому, що Київ зможе купувати американську зброю, а США в обмін отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

