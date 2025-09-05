Україна обговорює із США закупівлю зброї на 100 млрд дол., - NBC News
За інформацією NBC News, Україна та США обговорюють угоду щодо купівлі американської зброї, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як пише видання, у США наразі триває широка дискусія щодо стримування та співпраці в оборонній промисловості.
За словами джерела видання, Штати обговорюють з Україною угоду, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів. Умова цієї угоди у тому, що Київ зможе купувати американську зброю, а США в обмін отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.
kargo first
Дмитрий Украинский
Заявлено, що дані ракети будуть сумісні як з F-16, так і з МіГ-29.
длина: 6,55 м
масса: 1500 кг
тип ПУ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Mk 41 (системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81 Иджис)
3,66 м 161,5 кг
Максимальная дальность пуска, км
AIM-120C-7 = 120 км
AIM-120D = 180 км
ERAM коштує як 4-5 Томагавка.
Але зенітна. І на 240 км її можна пускати тільки з Іджис. По балістичним цілям використовувати тільки з Іджис. Іджис в нас немає і не планується.
Швець -оптимістично у тому ж руслі
Это что же за технологии такие передовые, которых нет у США?