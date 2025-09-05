УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5938 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США
720 18

Україна обговорює із США закупівлю зброї на 100 млрд дол., - NBC News

переговори України та США

За інформацією NBC News, Україна та США обговорюють угоду щодо купівлі американської зброї, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання, у США наразі триває широка дискусія щодо стримування та співпраці в оборонній промисловості.

За словами джерела видання, Штати обговорюють з Україною угоду, вартість якої може становити близько 100 мільярдів доларів. Умова цієї угоди у тому, що Київ зможе купувати американську зброю, а США в обмін отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї країнам НАТО, - Трамп

Автор: 

зброя (7717) США (24221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Закупать можно все что угодно но пока "покупки" доедут до передовой , война 20 раз закончится и 20 раз начнется заново. "Довоевывать" потомки будут. Правда эти потомки уже не будут Украинской нации. Все больше выходцев с Азии и Африки. Потому что уже сейчас Украинцев не осталось чоловикив. А КОМУ "ДОВОЕВЫВАТЬ"? Чурбанам?
показати весь коментар
06.09.2025 00:05 Відповісти
+1
так тогда надо не барахло брать, как в начале войны. А сами должны выбирать вооружения, какие покупать.
показати весь коментар
06.09.2025 00:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закупать можно все что угодно но пока "покупки" доедут до передовой , война 20 раз закончится и 20 раз начнется заново. "Довоевывать" потомки будут. Правда эти потомки уже не будут Украинской нации. Все больше выходцев с Азии и Африки. Потому что уже сейчас Украинцев не осталось чоловикив. А КОМУ "ДОВОЕВЫВАТЬ"? Чурбанам?
показати весь коментар
06.09.2025 00:05 Відповісти
Поставка першої партії з 840 ракет ERAM від США в Україну очікується до кінця жовтня 2026 року - https://aviationweek.com/defense/missile-defense-weapons/us-innovation-hurries-new-cruise-missile-ukraine Aviation Week

Заявлено, що дані ракети будуть сумісні як з F-16, так і з МіГ-29.
показати весь коментар
06.09.2025 00:08 Відповісти
Повна херня.
длина: 6,55 м
масса: 1500 кг
тип ПУ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Mk 41 (системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81 Иджис)
показати весь коментар
06.09.2025 00:15 Відповісти
З літаків пускають AIM-120 AMRAAM яка в кілька разів дешевша
3,66 м 161,5 кг
Максимальная дальность пуска, км
AIM-120C-7 = 120 км
AIM-120D = 180 км
показати весь коментар
06.09.2025 00:21 Відповісти
ну так, а FIM-92 ще дешевша ніж AIM-120 AMRAAM.
показати весь коментар
06.09.2025 00:31 Відповісти
Недоречна іронія.
ERAM коштує як 4-5 Томагавка.
Але зенітна. І на 240 км її можна пускати тільки з Іджис. По балістичним цілям використовувати тільки з Іджис. Іджис в нас немає і не планується.
показати весь коментар
06.09.2025 00:42 Відповісти
ну чому ж недоречна? Ви ж можете порівнювати тверде з квадратним, то чому я не можу порівняти квадратне з червоним?
показати весь коментар
06.09.2025 00:50 Відповісти
Швец пыжился , распинался , как будто он сам поставил 3500 ракет , или галактику покорил или более того анонсировал открытие Больших Васюков . А по факту 10 штук в октябре ( может быть ) без права использования . Было уже и решимость союзников и море ракет и ленд-лиз . От трампакса что-то ждать глупо , его уже даже европейские лидеры открыто называют агентом кремля .
показати весь коментар
06.09.2025 00:57 Відповісти
Якщо це та взаємовигідна угода, яку вже кілька тижнів піарить Зеля, то він перетворює наші державні оборонні компанії на банкрутів, бо той хто контролює патенти, контролює і прибутки за продаж зброї і перелік можливих покупців. Уявімо, що нашу ракету Нептун захоче купити наприклад Пакистан тоді Держдеп США заблокує цей продаж, бо це тепер американська розробка.
показати весь коментар
06.09.2025 00:11 Відповісти
так тогда надо не барахло брать, как в начале войны. А сами должны выбирать вооружения, какие покупать.
показати весь коментар
06.09.2025 00:11 Відповісти
Тут справа не в тому, що ми хочемо, а в тому що дозволять продавати. Скоріш за все, це буде якесь застаріле озброєння, яке дешевне "продати", ніж утилізувати. І головне, на якій территорії дозволять використовувати...
показати весь коментар
06.09.2025 00:18 Відповісти
та и условия интеллектуальной собственности нельзя передавать на все новые разработки. Только можно давать лицензии на производство или использование и на торговлю - это уже нихерово дохера. Даже надо больше денег просить и условия меньше делать и продавать их только с разрешения Украины. И оружие Украина должна будет выбирать то, какое захочет у США и не на 100 миллиардов, а на триллион. И смотря - какие разработки они имеют ввиду? если все, что будет изобретаться, то это бредовое условие. За 100 миллиардов продать все разработки новые, что будут выходить? И если принять изначальные условия, то Украина продает права собственности и получается все, что изобретается - владелец будет США. Хотя тут тоже, если частные компании будут делать, то собственность будет не Украины, а условия Украина. Условия слишком мутные. И на них нельзя соглашаться. Пусть США права свои Украине передаст и Украина свои права США передаст. Они используют войну, чтобы кидать Украину. Мол у Украины необходимость. Как рэкет. Только, если у Украины были бы норм менеджеры, то понимали, что США и Запад Украину тоже не может отдать, потому что это угроза нац безопасности - усиление серьезное врагов и ослабление себя, ибо Украина сейчас по сути гарантии безопасности дает Европе. А они пользуются тем, что во власти слабые менеджеры. И разводят их, а те им все права передают и на ресурсы и на все и за гроши. А войну выиграем, и Украинцы будут без прав на ресурсы и на вооружения и технологии и т.п. Историю учить надо. Запад не лучше России и они колонизировали почти весь мир и куда не приплывали, то первый вопрос всегда был - у вас в стране золото есть? рабов они себе на сахарные и хлопковые плантации брали и это было не так давно в историческом отрезке истории. Потому нужно разумно управлять и понимать все системы и стратегии глобального уровня. И думать не на ход вперед, а на много ходов.
показати весь коментар
06.09.2025 00:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rO-hMlrr-F8

Швець -оптимістично у тому ж руслі
показати весь коментар
06.09.2025 00:12 Відповісти
получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы. Источник: https://censor.net/ru/n3572525
Это что же за технологии такие передовые, которых нет у США?
показати весь коментар
06.09.2025 00:18 Відповісти
Це купити права а потім заборонять нашу ж зброю нам випускати. Самозадушення! Це не скільки купити у нас, скільки зробити так, щоб нам не дати використовувати після того, як стане їхньою інтелектуальною власністю. Падлощури.
показати весь коментар
06.09.2025 00:23 Відповісти
Шось тіпа цього !
показати весь коментар
06.09.2025 00:43 Відповісти
Условия собственность США станут передовые разработки. Это бред. Украина может дать права делать такое же и лицензии разрешения выдавать и для производств и для торговли, но отдавать права собственности - это все передовые разработки будут принадлежать не Украине, а США. И я уже молчу, что их цена будет превышать. И какие именно разработки - дроны и робототехника и ИИ? так их же можно бесконечно разных ветвей развивать. И что все права США будут принадлежать? ресурсов на триллионы уже забрали, как у Африканских колоний, права собственности на технологии забрать, а дальше цепи нацепят? от одних колонизаторов имперских к другим колонизаторам имперским... Украина не имеет нормальных менеджеров, которые понимают язык Западных компаний корпораций. Чтобы делать сделки взаимовыгодные. Потому они общаются с этими не знаю, как назвать - что страной управляют, как с необразованными племенами. А Запад если видит, что они ведутся легко и не понимают, как действовать, то они легкие сделки выгодные для себя делают, а Украина будет думать, что выгодно и для себя, только ее, как лоха кидают. Ужасно, что Украина никогда не имела многозвездочных менеджеров. Чтобы они защищали нац интересы и выгодные сделки для развития делали. У Украины еще не было, чтобы золотые воротнички управляли страной или платиновые воротнички. Страной управляют непонятно кто. Никаких программ развития, никаких топовых выгодных сделок, а только постоянная коррупция в прессе.
показати весь коментар
06.09.2025 00:35 Відповісти
Згідний.
показати весь коментар
06.09.2025 00:44 Відповісти
 
 