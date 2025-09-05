РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5782 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
736 18

Украина обсуждает с США закупку оружия на 100 млрд дол., - NBC News

переговоры Украины и США

По информации NBC News, Украина и США обсуждают сделку по покупке американского оружия, стоимость которой может составлять около 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, в США сейчас идет широкая дискуссия по сдерживанию и сотрудничеству в оборонной промышленности.

По словам источника издания, Штаты обсуждают с Украиной соглашение, стоимость которого может составлять около 100 миллиардов долларов. Условие этого соглашения в том, что Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия странам НАТО, - Трамп

Автор: 

оружие (10422) США (27834)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Закупать можно все что угодно но пока "покупки" доедут до передовой , война 20 раз закончится и 20 раз начнется заново. "Довоевывать" потомки будут. Правда эти потомки уже не будут Украинской нации. Все больше выходцев с Азии и Африки. Потому что уже сейчас Украинцев не осталось чоловикив. А КОМУ "ДОВОЕВЫВАТЬ"? Чурбанам?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:05 Ответить
+1
так тогда надо не барахло брать, как в начале войны. А сами должны выбирать вооружения, какие покупать.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закупать можно все что угодно но пока "покупки" доедут до передовой , война 20 раз закончится и 20 раз начнется заново. "Довоевывать" потомки будут. Правда эти потомки уже не будут Украинской нации. Все больше выходцев с Азии и Африки. Потому что уже сейчас Украинцев не осталось чоловикив. А КОМУ "ДОВОЕВЫВАТЬ"? Чурбанам?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:05 Ответить
Поставка першої партії з 840 ракет ERAM від США в Україну очікується до кінця жовтня 2026 року - https://aviationweek.com/defense/missile-defense-weapons/us-innovation-hurries-new-cruise-missile-ukraine Aviation Week

Заявлено, що дані ракети будуть сумісні як з F-16, так і з МіГ-29.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:08 Ответить
Повна херня.
длина: 6,55 м
масса: 1500 кг
тип ПУ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Mk 41 (системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81 Иджис)
показать весь комментарий
06.09.2025 00:15 Ответить
З літаків пускають AIM-120 AMRAAM яка в кілька разів дешевша
3,66 м 161,5 кг
Максимальная дальность пуска, км
AIM-120C-7 = 120 км
AIM-120D = 180 км
показать весь комментарий
06.09.2025 00:21 Ответить
ну так, а FIM-92 ще дешевша ніж AIM-120 AMRAAM.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:31 Ответить
Недоречна іронія.
ERAM коштує як 4-5 Томагавка.
Але зенітна. І на 240 км її можна пускати тільки з Іджис. По балістичним цілям використовувати тільки з Іджис. Іджис в нас немає і не планується.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:42 Ответить
ну чому ж недоречна? Ви ж можете порівнювати тверде з квадратним, то чому я не можу порівняти квадратне з червоним?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:50 Ответить
Швец пыжился , распинался , как будто он сам поставил 3500 ракет , или галактику покорил или более того анонсировал открытие Больших Васюков . А по факту 10 штук в октябре ( может быть ) без права использования . Было уже и решимость союзников и море ракет и ленд-лиз . От трампакса что-то ждать глупо , его уже даже европейские лидеры открыто называют агентом кремля .
показать весь комментарий
06.09.2025 00:57 Ответить
Якщо це та взаємовигідна угода, яку вже кілька тижнів піарить Зеля, то він перетворює наші державні оборонні компанії на банкрутів, бо той хто контролює патенти, контролює і прибутки за продаж зброї і перелік можливих покупців. Уявімо, що нашу ракету Нептун захоче купити наприклад Пакистан тоді Держдеп США заблокує цей продаж, бо це тепер американська розробка.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:11 Ответить
так тогда надо не барахло брать, как в начале войны. А сами должны выбирать вооружения, какие покупать.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:11 Ответить
Тут справа не в тому, що ми хочемо, а в тому що дозволять продавати. Скоріш за все, це буде якесь застаріле озброєння, яке дешевне "продати", ніж утилізувати. І головне, на якій территорії дозволять використовувати...
показать весь комментарий
06.09.2025 00:18 Ответить
та и условия интеллектуальной собственности нельзя передавать на все новые разработки. Только можно давать лицензии на производство или использование и на торговлю - это уже нихерово дохера. Даже надо больше денег просить и условия меньше делать и продавать их только с разрешения Украины. И оружие Украина должна будет выбирать то, какое захочет у США и не на 100 миллиардов, а на триллион. И смотря - какие разработки они имеют ввиду? если все, что будет изобретаться, то это бредовое условие. За 100 миллиардов продать все разработки новые, что будут выходить? И если принять изначальные условия, то Украина продает права собственности и получается все, что изобретается - владелец будет США. Хотя тут тоже, если частные компании будут делать, то собственность будет не Украины, а условия Украина. Условия слишком мутные. И на них нельзя соглашаться. Пусть США права свои Украине передаст и Украина свои права США передаст. Они используют войну, чтобы кидать Украину. Мол у Украины необходимость. Как рэкет. Только, если у Украины были бы норм менеджеры, то понимали, что США и Запад Украину тоже не может отдать, потому что это угроза нац безопасности - усиление серьезное врагов и ослабление себя, ибо Украина сейчас по сути гарантии безопасности дает Европе. А они пользуются тем, что во власти слабые менеджеры. И разводят их, а те им все права передают и на ресурсы и на все и за гроши. А войну выиграем, и Украинцы будут без прав на ресурсы и на вооружения и технологии и т.п. Историю учить надо. Запад не лучше России и они колонизировали почти весь мир и куда не приплывали, то первый вопрос всегда был - у вас в стране золото есть? рабов они себе на сахарные и хлопковые плантации брали и это было не так давно в историческом отрезке истории. Потому нужно разумно управлять и понимать все системы и стратегии глобального уровня. И думать не на ход вперед, а на много ходов.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rO-hMlrr-F8

Швець -оптимістично у тому ж руслі
показать весь комментарий
06.09.2025 00:12 Ответить
получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы. Источник: https://censor.net/ru/n3572525
Это что же за технологии такие передовые, которых нет у США?
показать весь комментарий
06.09.2025 00:18 Ответить
Це купити права а потім заборонять нашу ж зброю нам випускати. Самозадушення! Це не скільки купити у нас, скільки зробити так, щоб нам не дати використовувати після того, як стане їхньою інтелектуальною власністю. Падлощури.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:23 Ответить
Шось тіпа цього !
показать весь комментарий
06.09.2025 00:43 Ответить
Условия собственность США станут передовые разработки. Это бред. Украина может дать права делать такое же и лицензии разрешения выдавать и для производств и для торговли, но отдавать права собственности - это все передовые разработки будут принадлежать не Украине, а США. И я уже молчу, что их цена будет превышать. И какие именно разработки - дроны и робототехника и ИИ? так их же можно бесконечно разных ветвей развивать. И что все права США будут принадлежать? ресурсов на триллионы уже забрали, как у Африканских колоний, права собственности на технологии забрать, а дальше цепи нацепят? от одних колонизаторов имперских к другим колонизаторам имперским... Украина не имеет нормальных менеджеров, которые понимают язык Западных компаний корпораций. Чтобы делать сделки взаимовыгодные. Потому они общаются с этими не знаю, как назвать - что страной управляют, как с необразованными племенами. А Запад если видит, что они ведутся легко и не понимают, как действовать, то они легкие сделки выгодные для себя делают, а Украина будет думать, что выгодно и для себя, только ее, как лоха кидают. Ужасно, что Украина никогда не имела многозвездочных менеджеров. Чтобы они защищали нац интересы и выгодные сделки для развития делали. У Украины еще не было, чтобы золотые воротнички управляли страной или платиновые воротнички. Страной управляют непонятно кто. Никаких программ развития, никаких топовых выгодных сделок, а только постоянная коррупция в прессе.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:35 Ответить
Згідний.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:44 Ответить
 
 