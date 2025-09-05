Украина обсуждает с США закупку оружия на 100 млрд дол., - NBC News
По информации NBC News, Украина и США обсуждают сделку по покупке американского оружия, стоимость которой может составлять около 100 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как пишет издание, в США сейчас идет широкая дискуссия по сдерживанию и сотрудничеству в оборонной промышленности.
По словам источника издания, Штаты обсуждают с Украиной соглашение, стоимость которого может составлять около 100 миллиардов долларов. Условие этого соглашения в том, что Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.
Топ комментарии
+2 kargo first #612414
показать весь комментарий06.09.2025 00:05 Ответить Ссылка
+1 Дмитрий Украинский
показать весь комментарий06.09.2025 00:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заявлено, що дані ракети будуть сумісні як з F-16, так і з МіГ-29.
длина: 6,55 м
масса: 1500 кг
тип ПУ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mk_41_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Mk 41 (системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81 Иджис)
3,66 м 161,5 кг
Максимальная дальность пуска, км
AIM-120C-7 = 120 км
AIM-120D = 180 км
ERAM коштує як 4-5 Томагавка.
Але зенітна. І на 240 км її можна пускати тільки з Іджис. По балістичним цілям використовувати тільки з Іджис. Іджис в нас немає і не планується.
Швець -оптимістично у тому ж руслі
Это что же за технологии такие передовые, которых нет у США?