Украина обсуждает с США закупку оружия на 100 млрд дол., - NBC News

По информации NBC News, Украина и США обсуждают сделку по покупке американского оружия, стоимость которой может составлять около 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, в США сейчас идет широкая дискуссия по сдерживанию и сотрудничеству в оборонной промышленности.

По словам источника издания, Штаты обсуждают с Украиной соглашение, стоимость которого может составлять около 100 миллиардов долларов. Условие этого соглашения в том, что Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

