Новини Результати роботи підрозділів СБС
188 2

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 825 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Результат роботи СБС

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 825 цілей противника.

Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед уражених цілей:

  • 230 одиниць особового складу, з яких 126 – ліквідовано;
  • 12 точок вильоту пілотів БпЛА;
  • 14 артилерійських систем;
  • 40 одиниць автомобільної техніки;
  • 29 мотоциклів;
  • 52 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об'єктів. ВIДЕО

Результат роботи СБС на 6 вересня

Як зазначається, загалом упродовж вересня (01–06.09) знищено/уражено 3713 цілей, з них 972 – особовий склад противника.

