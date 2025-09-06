Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 825 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 825 цілей противника.
Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед уражених цілей:
- 230 одиниць особового складу, з яких 126 – ліквідовано;
- 12 точок вильоту пілотів БпЛА;
- 14 артилерійських систем;
- 40 одиниць автомобільної техніки;
- 29 мотоциклів;
- 52 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".
Як зазначається, загалом упродовж вересня (01–06.09) знищено/уражено 3713 цілей, з них 972 – особовий склад противника.
