283 3

Подразделения Сил беспилотных систем поразили 825 вражеских целей за сутки.. ИНФОГРАФИКА

Результат работы СБС

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 825 целей противника.

Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди пораженных целей:

  • 230 единиц личного состава, из которых 126 - ликвидировано;
  • 12 точек вылета пилотов БпЛА;
  • 14 артиллерийских систем;
  • 40 единиц автомобильной техники;
  • 29 мотоциклов;
  • 52 беспилотных летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".

Результат работы СБС на 6 сентября

Как отмечается, всего в течение сентября (01-06.09) уничтожено/поражено 3713 целей, из них 972 - личный состав противника.

Автор: 

беспилотник (4195) уничтожение (7842) Силы беспилотных систем (220)
Сильно. Результат ураження?
Здихаюче ***** ще не здихає
06.09.2025 10:28 Ответить
06.09.2025 10:43 Ответить
Д_Я_К_У_Ю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ви - НАЙКРАЩІ.
06.09.2025 12:39 Ответить
 
 