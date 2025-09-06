Подразделения Сил беспилотных систем поразили 825 вражеских целей за сутки.. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 825 целей противника.
Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди пораженных целей:
- 230 единиц личного состава, из которых 126 - ликвидировано;
- 12 точек вылета пилотов БпЛА;
- 14 артиллерийских систем;
- 40 единиц автомобильной техники;
- 29 мотоциклов;
- 52 беспилотных летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".
Как отмечается, всего в течение сентября (01-06.09) уничтожено/поражено 3713 целей, из них 972 - личный состав противника.
