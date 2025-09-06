УКР
Ворожий дрон атакував автомобіль на Сумщині: поранено чоловіка

Атака на цивільні авто на Сумщини

Російські війська продовжують атакувати цивільне населення Сумської області.

Про це повідомляє начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Краснопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль.

Постраждав 57-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

обстріл (30699) Сумська область (4200)
