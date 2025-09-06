Ворожий дрон атакував автомобіль на Сумщині: поранено чоловіка

Російські війська продовжують атакувати цивільне населення Сумської області.

Про це повідомляє начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, у Краснопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль.



Постраждав 57-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

