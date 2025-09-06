172 0
Ворожий дрон атакував автомобіль на Сумщині: поранено чоловіка
Російські війська продовжують атакувати цивільне населення Сумської області.
Про це повідомляє начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Краснопільській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль.
Постраждав 57-річний чоловік. Його з пораненнями доставили до лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.
