Вражеский дрон атаковал автомобиль на Сумщине: ранен мужчина
Российские войска продолжают атаковать гражданское население Сумской области.
Об этом сообщает начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Краснопольской громаде вражеский дрон попал в автомобиль.
Пострадал 57-летний мужчина. Его с ранениями доставили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.
