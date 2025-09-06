РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9821 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
267 0

Вражеский дрон атаковал автомобиль на Сумщине: ранен мужчина

Атака на гражданские автомобили в Сумской области

Российские войска продолжают атаковать гражданское население Сумской области.

Об этом сообщает начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Краснопольской громаде вражеский дрон попал в автомобиль.

Пострадал 57-летний мужчина. Его с ранениями доставили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.

Также смотрите: Войска РФ за сутки обстреляли 18 громад Сумщины: повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29365) Сумская область (3640)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 