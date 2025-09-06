Войска РФ за сутки обстреляли 18 громад Сумской области: повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток, с утра 5 сентября до утра 6 сентября 2025 года, российские войска совершили 146 обстрелов по 55 населенным пунктам Сумской области.

О ситуации в Сумской области по состоянию на утро 6 сентября рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись 18 территориальных громадах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.



Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых среди мирных жителей нет.

Также читайте: 60 вражеских обстрелов подверглась Черниговская область за сутки, зафиксировано 106 взрывов

Также читайте: Россияне существенно уменьшили количество атак на Сумщине, перебрасывают войска на другие направления, - ГПСУ

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары из РСЗО, сбрасывания ВОГ с БпЛА:

30 ударов КАБов;

почти 20 ударов РСЗО;

более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА, ракетные удары по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Зноб-Новгородской громаде повреждены 2 автомобиля;

в Середино-Будской громаде повреждено частное домовладение, 2 автомобиля;

в Шосткинской громаде повреждено хозяйственное сооружение;

в Речковской громаде поврежден частный дом;

в Сумской громаде повреждены частный дом, хозяйственная постройка, нежилые помещения;

в Белопольской громаде поврежден частный дом, 3 автомобиля.

Также смотрите: Россияне за сутки обстреляли 49 населенных пунктов Сумщины: атакованы объекты критической и промышленной инфраструктуры, есть раненые. ФОТОрепортаж

Сообщается, что за сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 11 человек.