Войска РФ за сутки обстреляли 18 громад Сумской области: повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток, с утра 5 сентября до утра 6 сентября 2025 года, российские войска совершили 146 обстрелов по 55 населенным пунктам Сумской области.
О ситуации в Сумской области по состоянию на утро 6 сентября рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, обстрелам подверглись 18 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых среди мирных жителей нет.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары из РСЗО, сбрасывания ВОГ с БпЛА:
- 30 ударов КАБов;
- почти 20 ударов РСЗО;
- более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.
Также враг совершил удары FPV-дронами, БПЛА, ракетные удары по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- В Зноб-Новгородской громаде повреждены 2 автомобиля;
- в Середино-Будской громаде повреждено частное домовладение, 2 автомобиля;
- в Шосткинской громаде повреждено хозяйственное сооружение;
- в Речковской громаде поврежден частный дом;
- в Сумской громаде повреждены частный дом, хозяйственная постройка, нежилые помещения;
- в Белопольской громаде поврежден частный дом, 3 автомобиля.
Сообщается, что за сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 11 человек.
