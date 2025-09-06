Війська РФ за добу обстріляли 18 громад Сумщини: пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Протягом доби, з ранку 5 вересня до ранку 6 вересня 2025 року, російські війська здійснили 146 обстрілів по 55 населених пунктах Сумської області.
Про ситуацію в Сумській області станом на ранок 6 вересня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, обстрілів зазнали 18 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари з РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:
- 30 ударів КАБів;
- майже 20 ударів РСЗВ;
- понад 20 скидання ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено 2 автомобілі;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, 2 автомобілі;
- у Шосткинській громаді пошкоджено господарчу споруду;
- у Річківській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок, 3 автомобілі.
Повідомляється, що за добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.
