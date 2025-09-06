Війська РФ за добу обстріляли 18 громад Сумщини: пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з ранку 5 вересня до ранку 6 вересня 2025 року, російські війська здійснили 146 обстрілів по 55 населених пунктах Сумської області.

Про ситуацію в Сумській області станом на ранок 6 вересня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, обстрілів зазнали 18 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.



Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари з РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:

30 ударів КАБів;

майже 20 ударів РСЗВ;

понад 20 скидання ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено 2 автомобілі;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, 2 автомобілі;

у Шосткинській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Річківській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, нежитлові приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок, 3 автомобілі.

Повідомляється, що за добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.