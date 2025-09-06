Вибухи лунають у Києві: працює ППО по "Шахедах"

Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. У Києві оголошена загроза ударних безпілотників.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!" - написав він.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві проходить перший день "Хартія Фесту". ФОТОрепортаж