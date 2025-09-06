Вибухи лунають у Києві: працює ППО по "Шахедах"
Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. У Києві оголошена загроза ударних безпілотників.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!" - написав він.
Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.
Кучма з АПУ та РНБОУ, Кузьмук із своїми заступникам та наступникам, керувальники ГШ ЗСУ остєпєньонні, з поганялами, непобоюсь цього вислову, - «кандидатів ваєнних неУків», нагадивши Україні, але наповнивши, собі та родичам з холуями, кишені грошами за таке державне майно, повтікали з України, та ще і значно ПЕНСІЙНЕ утримання повідсуджували!!! А до цього, усі у вишиванках, використовували своє службове становище, для вчинення корупційних дій!!