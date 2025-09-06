УКР
Вибухи лунають у Києві: працює ППО по "Шахедах"

Київ під атакою шахедів ввечері 6 вересня

Увечері суботи, 6 вересня, в столиці України лунають вибухи. У Києві оголошена загроза ударних безпілотників. 

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях!" - написав він.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

американське "міністерство війни" разом із генштабом рашистської 3,14дерації погодили черговий удар по столиці України....
06.09.2025 19:55 Відповісти
але перед цим узгодили ці удари з єрмаком та зєльою.
06.09.2025 20:02 Відповісти
Наслідки для Укранців та Украни, від діяльності/розпродажу, мудрилами ************* з гешефтними їх призначенцями та ДП Укроборнпромом, «надлишкового військового майна», побачили і відчули на собі, всі Українці з 2014 року!!
Кучма з АПУ та РНБОУ, Кузьмук із своїми заступникам та наступникам, керувальники ГШ ЗСУ остєпєньонні, з поганялами, непобоюсь цього вислову, - «кандидатів ваєнних неУків», нагадивши Україні, але наповнивши, собі та родичам з холуями, кишені грошами за таке державне майно, повтікали з України, та ще і значно ПЕНСІЙНЕ утримання повідсуджували!!! А до цього, усі у вишиванках, використовували своє службове становище, для вчинення корупційних дій!!
06.09.2025 20:06 Відповісти
Запитувати на всіх міжнародних трибунах - це со є ? Російскі кобзони стукають у двері, зі словами " міру мір" ?
06.09.2025 20:06 Відповісти
А де зеленський? Де той пересидент? Знову немає?
06.09.2025 20:24 Відповісти
Ну що відсидітися у Києві, ухилянтики? Їм потрібен тільки Донбас)). Зебіли кончені.
06.09.2025 20:35 Відповісти
 
 