У Києві проходить перший день "Хартія Фесту". ФОТОрепортаж

У київському Палаці Спорту проходить перший день благодійного музичного фестивалю "Хартія Фест".

"Хартія Фест" ––– це дводенний фестиваль, організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія", який покликаний обʼєднати військо та суспільство.

Потрапити на подію можна за донат. Усі отримані кошти підуть на потреби підрозділу. Військовим вхід безкоштовний.

Сьогодні зранку в рамках спецпрограми "Говорить Радіо Хартія" письменник Сергій Жадан публічно спілкувався із митцями, волонтерами, підприємцями та військовими, зокрема добровольцем та засновником ДФТГ "Хартія" Всеволодом Кожемяко та громадським діячем Сергієм Притулою.

Усі бажаючі могли взяти участь у вікторинах та отримати інформацію про "Хартію" на спецлокаціях.







Концертну частину програми відкрила співачка Alyona Alyona. Також заплановані виступи музикантів Марія Квітка, Крихітка, Nazva, Фактично Самі, Туча. Закриватиме перший день гурт Жадан і Собаки.





Завтра розпочнеться другий день фестивалю. Придбати квитки можна за посиланням або на вході до Палацу Спорту.





