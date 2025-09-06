В Киеве проходит первый день "Хартія Фест". ФОТОрепортаж
В киевском Дворце Спорта проходит первый день благотворительного музыкального фестиваля "Хартія Фест".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Хартия Фест" - это двухдневный фестиваль, организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия", который призван объединить войско и общество.
Попасть на событие можно за донат. Все полученные средства пойдут на нужды подразделения. Военным вход бесплатный.
Сегодня утром в рамках спецпрограммы "Говорить Радио Хартія" писатель Сергей Жадан публично общался с художниками, волонтерами, предпринимателями и военными, в частности добровольцем и основателем ДФТГ "Хартія" Всеволодом Кожемяко и общественным деятелем Сергеем Притулой.
Все желающие могли принять участие в викторинах и получить информацию о "Хартія" на спецлокациях.
Концертную часть программы открыла певица Alyona Alyona. Также запланированы выступления музыкантов Мария Квитка, Крихітка, Nazva, Фактично Самі, Туча. Закрывать первый день будет группа "Жадан і Собаки".
Завтра начнется второй день фестиваля. Купить билеты можно по ссылке или на входе во Дворец Спорта.
інші підрозділи недостойні?
і звісно афігєльні воїни: жадан та притула.
жадан вже оформив убд?