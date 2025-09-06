РУС
В Киеве проходит первый день "Хартія Фест". ФОТОрепортаж

В киевском Дворце Спорта проходит первый день благотворительного музыкального фестиваля "Хартія Фест".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Хартия Фест" - это двухдневный фестиваль, организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия", который призван объединить войско и общество.

Попасть на событие можно за донат. Все полученные средства пойдут на нужды подразделения. Военным вход бесплатный.

Хартия Фест проходит в Киеве 6 сентября

Сегодня утром в рамках спецпрограммы "Говорить Радио Хартія" писатель Сергей Жадан публично общался с художниками, волонтерами, предпринимателями и военными, в частности добровольцем и основателем ДФТГ "Хартія" Всеволодом Кожемяко и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Хартия Фест проходит в Киеве 6 сентября

Все желающие могли принять участие в викторинах и получить информацию о "Хартія" на спецлокациях.

Хартия Фест проходит в Киеве 6 сентября

Концертную часть программы открыла певица Alyona Alyona. Также запланированы выступления музыкантов Мария Квитка, Крихітка, Nazva, Фактично Самі, Туча. Закрывать первый день будет группа "Жадан і Собаки".

Завтра начнется второй день фестиваля. Купить билеты можно по ссылке или на входе во Дворец Спорта.

Хартия Фест проходит в Киеве 6 сентября

Киев (26078) фестиваль (299) Бригада НГУ Хартия (24)
Топ комментарии
+2
Альону можна на москву скинути вмісто бомби
показать весь комментарий
06.09.2025 19:19 Ответить
+2
Об'єднати військо та суспільство - 👍💯
показать весь комментарий
06.09.2025 19:20 Ответить
+2
тут бы не плохо было пригласить тецекунов и устроить обнимашки с наловленными- идиллия
показать весь комментарий
06.09.2025 19:37 Ответить
Альону можна на москву скинути вмісто бомби
показать весь комментарий
06.09.2025 19:19 Ответить
А вас на пітєр. Засмерділи б там усе.
показать весь комментарий
06.09.2025 19:43 Ответить
можно было бы и без 500кг аленки обойтись
показать весь комментарий
06.09.2025 20:37 Ответить
война, беженцы, нехватка всего и тут такое откормленное порося аленка, непродумали
показать весь комментарий
06.09.2025 20:42 Ответить
Об'єднати військо та суспільство - 👍💯
показать весь комментарий
06.09.2025 19:20 Ответить
тут бы не плохо было пригласить тецекунов и устроить обнимашки с наловленными- идиллия
показать весь комментарий
06.09.2025 19:37 Ответить
Рано или поздно на фронте все наобнимаются!
показать весь комментарий
06.09.2025 20:37 Ответить
хто ж спонсор у хартії?
інші підрозділи недостойні?
і звісно афігєльні воїни: жадан та притула.
жадан вже оформив убд?
показать весь комментарий
06.09.2025 21:10 Ответить
якщо і притула сюди "притулився",то скільки буде вкрадено? Та й альона що небудь споганить...
показать весь комментарий
06.09.2025 21:13 Ответить
 
 