Взрывы звучат в Киеве: ПВО работает по "шахедам"

Киев под атакой шахидов вечером 6 сентября

Вечером в субботу, 6 сентября, в столице Украины - взрывы. В Киеве объявлена угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях!" - написал он.

Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.

американське "міністерство війни" разом із генштабом рашистської 3,14дерації погодили черговий удар по столиці України....
06.09.2025 19:55 Ответить
але перед цим узгодили ці удари з єрмаком та зєльою.
06.09.2025 20:02 Ответить
Наслідки для Укранців та Украни, від діяльності/розпродажу, мудрилами ************* з гешефтними їх призначенцями та ДП Укроборнпромом, «надлишкового військового майна», побачили і відчули на собі, всі Українці з 2014 року!!
Кучма з АПУ та РНБОУ, Кузьмук із своїми заступникам та наступникам, керувальники ГШ ЗСУ остєпєньонні, з поганялами, непобоюсь цього вислову, - «кандидатів ваєнних неУків», нагадивши Україні, але наповнивши, собі та родичам з холуями, кишені грошами за таке державне майно, повтікали з України, та ще і значно ПЕНСІЙНЕ утримання повідсуджували!!! А до цього, усі у вишиванках, використовували своє службове становище, для вчинення корупційних дій!!
06.09.2025 20:06 Ответить
Запитувати на всіх міжнародних трибунах - це со є ? Російскі кобзони стукають у двері, зі словами " міру мір" ?
06.09.2025 20:06 Ответить
А де зеленський? Де той пересидент? Знову немає?
06.09.2025 20:24 Ответить
Ну що відсидітися у Києві, ухилянтики? Їм потрібен тільки Донбас)). Зебіли кончені.
06.09.2025 20:35 Ответить
і бьють по кончі заспі
06.09.2025 20:50 Ответить
...корками від шампанського "Вдова Кліко"
06.09.2025 21:03 Ответить
"Ешелонована оборона від шахедів" - це коли розвідувальна "гербера" залітає з Сумської області, летить через Чернігівську, облітає половину Києва, до по ній безуспішно гатять з кулеметів - і вилітає в область. І це вдень.
06.09.2025 21:39 Ответить
 
 