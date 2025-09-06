Взрывы звучат в Киеве: ПВО работает по "шахедам"

Вечером в субботу, 6 сентября, в столице Украины - взрывы. В Киеве объявлена угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях!" - написал он.

Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.

