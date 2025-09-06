Взрывы звучат в Киеве: ПВО работает по "шахедам"
Вечером в субботу, 6 сентября, в столице Украины - взрывы. В Киеве объявлена угроза ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Громко в столице. Наши защитники сбивают вражеские цели. Будьте в укрытиях!" - написал он.
Впоследствии мэр Виталий Кличко подтвердил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО.
Кучма з АПУ та РНБОУ, Кузьмук із своїми заступникам та наступникам, керувальники ГШ ЗСУ остєпєньонні, з поганялами, непобоюсь цього вислову, - «кандидатів ваєнних неУків», нагадивши Україні, але наповнивши, собі та родичам з холуями, кишені грошами за таке державне майно, повтікали з України, та ще і значно ПЕНСІЙНЕ утримання повідсуджували!!! А до цього, усі у вишиванках, використовували своє службове становище, для вчинення корупційних дій!!