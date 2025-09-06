УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5579 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
214 0

Окупанти вдарили по Сумщині: загинула людина, 7 поранених, серед них - 9-річна дитина (оновлено)

Удари по Сумщині вночі 25 серпня

Сьогодні, 6 вересня, російські окупанти завдали удару по околиці Путивльської громади на Сумщині. 

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина.

Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Оновлення

Згодом голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук уточнив, що внаслідок ворожої атаки по території громади поранення дістали семеро людей, одна жінка загинула.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон атакував автомобіль на Сумщині: поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (30714) Сумська область (4200) війна в Україні (6047)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 