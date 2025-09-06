214 0
Окупанти вдарили по Сумщині: загинула людина, 7 поранених, серед них - 9-річна дитина (оновлено)
Сьогодні, 6 вересня, російські окупанти завдали удару по околиці Путивльської громади на Сумщині.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина.
Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Оновлення
Згодом голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук уточнив, що внаслідок ворожої атаки по території громади поранення дістали семеро людей, одна жінка загинула.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль