Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб человек, ранен 9-летний ребенок

Сегодня, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по окраине Путивльской громады на Сумщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб человек, есть раненые. Среди пострадавших - 9-летний ребенок.

Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

