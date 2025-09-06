РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5169 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
222 0

Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб человек, ранен 9-летний ребенок

Удары по Сумской области ночью 25 августа

Сегодня, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по окраине Путивльской громады на Сумщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб человек, есть раненые. Среди пострадавших - 9-летний ребенок.

Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон атаковал автомобиль на Сумщине: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (29379) Сумская область (3640) война в Украине (6003)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 