Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб человек, ранен 9-летний ребенок
Сегодня, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по окраине Путивльской громады на Сумщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб человек, есть раненые. Среди пострадавших - 9-летний ребенок.
Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
