Війська РФ атакували "шахедами" Київщину: поранено 18-річну дівчину, є пошкодження у трьох районах

У ніч проти неділі війська РФ масовано атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

За даними ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.

Більш детальну інформацію ОВА обіцяє надати згодом.