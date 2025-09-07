УКР
Атака безпілотників на Київщину
Війська РФ атакували "шахедами" Київщину: поранено 18-річну дівчину, є пошкодження у трьох районах

шахед над Київщиною

У ніч проти неділі війська РФ масовано атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

За даними ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

Також читайте: ППО працює на Київщині: ворог атакує "шахедами"

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.

Більш детальну інформацію ОВА обіцяє надати згодом.

Бровари (281) Київська область (4224) обстріл (30714) Шахед (1439) Броварський район (30)
