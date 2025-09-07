Війська РФ атакували "шахедами" Київщину: поранено 18-річну дівчину, є пошкодження у трьох районах
У ніч проти неділі війська РФ масовано атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
За даними ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.
У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.
Більш детальну інформацію ОВА обіцяє надати згодом.
