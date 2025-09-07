Войска РФ атаковали "шахедами" Киевскую область: ранена 18-летняя девушка, есть повреждения в трех районах
В ночь на воскресенье войска РФ массированно атаковали ударными дронами территорию Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
По данным ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки.
В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
В Бучанском районе повреждены два частных дома.
В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.
Более подробную информацию ОВА обещает предоставить позже.
