Войска РФ атаковали "шахедами" Киевскую область: ранена 18-летняя девушка, есть повреждения в трех районах

В ночь на воскресенье войска РФ массированно атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

К сожалению, есть пострадавшая. В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

По данным ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки.

В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены два частных дома.

В Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Более подробную информацию ОВА обещает предоставить позже.