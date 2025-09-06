РУС
ПВО работает в Киевской области: враг атакует "шахедами"

Вечером субботы, 6 сентября, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Силы ПВО работают по БПЛА на Киевщине, - ОВА

