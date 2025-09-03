Силы ПВО работают по БПЛА на Киевщине, - ОВА

Вечером 3 сентября силы ПВО работают по российским беспилотникам на Киевщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

