УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8840 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
487 0

Сили ППО працюють по БпЛА на Київщині, - ОВА

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

Ввечері 3 вересня сили ППО працюють по російських безпілотниках на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський закликав посилити ППО України: Путін хоче вбивати там, куди не дістають його війська

Автор: 

безпілотник (4797) Київська область (4218) ППО (3509) війна в Україні (5998)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 