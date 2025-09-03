Сили ППО працюють по БпЛА на Київщині, - ОВА

Ввечері 3 вересня сили ППО працюють по російських безпілотниках на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

