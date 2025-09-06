2 492 9
Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные БПЛА на Донетчине курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 17:22.
Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.
В 18:16 ВС сообщили:
- Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.
- вражеские БПЛА на севере Киевщины курс западный.
Обновление о движении ударных дронов
В 19:09 ВС сообщили:
- Киев – вражеский БПЛА в районе Броваров в направлении города;
- ударные БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину;
- вражеские БПЛА на Черниговщине в направлении Киевщины;
- группа ударных БПЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
- группа ударных БПЛА на Запорожье, курс на север;
- группа ударных БПЛА в акватории Черного моря, курс на Херсонщину.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужно-незламний відосік записує?
Нікчема🤬
Давай ще по 150 і спати😆
А завтра зранку, до церкви!
Стань в перші ряди, поближче до священика.
Щоб всі бачили, який ти набожний і відчували суміш запахів одеколону і перегару.