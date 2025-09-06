РУС
Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Враг атакует шахедами

Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные БПЛА на Донетчине курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 17:22.

Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.

В 18:16 ВС сообщили:

  • Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.
  • вражеские БПЛА на севере Киевщины курс западный.

Обновление о движении ударных дронов

В 19:09 ВС сообщили:

  • Киев – вражеский БПЛА в районе Броваров в направлении города;
  • ударные БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину;
  • вражеские БПЛА на Черниговщине в направлении Киевщины;
  • группа ударных БПЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;
  • группа ударных БПЛА на Запорожье, курс на север;
  • группа ударных БПЛА в акватории Черного моря, курс на Херсонщину.

А де там найвеличніший Володя, зі своїми асиметричними відповідями?
Потужно-незламний відосік записує?
Нікчема🤬
показать весь комментарий
06.09.2025 19:04 Ответить
Да, гучно вже...
показать весь комментарий
06.09.2025 19:49 Ответить
Сидить в бункері та згадує, який "рожевий фламінго" у Андрія Борисовича.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:39 Ответить
Коли ми були на Майдані, ви теж просто спостерігали. Нічого, в цей раз воювати будуть усі українці. Буряти вас навчать розміновувати Варшаву.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:39 Ответить
А Варшава вже замінована?
показать весь комментарий
06.09.2025 21:01 Ответить
Прекрасний тост!
Давай ще по 150 і спати😆
А завтра зранку, до церкви!
Стань в перші ряди, поближче до священика.
Щоб всі бачили, який ти набожний і відчували суміш запахів одеколону і перегару.
показать весь комментарий
06.09.2025 20:55 Ответить
при Порошенку ми не знали що таке шахеди. і не знали б. якби був Порошенко
показать весь комментарий
06.09.2025 21:42 Ответить
О, а уявляєш, якби тоді ще й би був президентом Трамп, так тепер, а що тепер, вже тоді було б ой-йо-йой, а зараз лишень еге-ге, так ото ж бо 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🤕🤡
показать весь комментарий
06.09.2025 21:47 Ответить
так він і був. рашка отримала санкції та зневагу в усьому світі. і це завдяки Порошенку.
показать весь комментарий
06.09.2025 21:52 Ответить
 
 