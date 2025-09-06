Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные БПЛА на Донетчине курсом на Днепропетровщину, - сообщалось в 17:22.

Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на юго-запад, - сообщалось в 17:39.

В 18:16 ВС сообщили:

Группа вражеских БПЛА на севере Черниговщины курсом на Киевщину.

вражеские БПЛА на севере Киевщины курс западный.

Обновление о движении ударных дронов

В 19:09 ВС сообщили:

Киев – вражеский БПЛА в районе Броваров в направлении города;

ударные БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину;

вражеские БПЛА на Черниговщине в направлении Киевщины;

группа ударных БПЛА на Киевщине курсом на Житомирщину;

группа ударных БПЛА на Запорожье, курс на север;

группа ударных БПЛА в акватории Черного моря, курс на Херсонщину.

Также читайте: Россияне атаковали двумя ударными БПЛА Сумскую громаду