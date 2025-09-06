УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

ворог атакує шахедами

Ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 17:22.

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід, - повідомлялося о 17:39.

О 18:16 ПС повідомили:

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
  • ворожі БпЛА на півночі Київщини курс західний.

безпілотник (4810) атака (491) Повітряні сили (2991)
А де там найвеличніший Володя, зі своїми асиметричними відповідями?
Потужно-незламний відосік записує?
Нікчема🤬
06.09.2025 19:04 Відповісти
 
 