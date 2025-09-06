Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ударні БпЛА на Донеччині курсом на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 17:22.
Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південний захід, - повідомлялося о 17:39.
О 18:16 ПС повідомили:
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.
- ворожі БпЛА на півночі Київщини курс західний.
