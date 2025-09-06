ППО працює на Київщині: ворог атакує "шахедами"
Ввечері суботи, 6 вересня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
