ППО працює на Київщині: ворог атакує "шахедами"

Ввечері суботи, 6 вересня, в Київській області працюють Сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

