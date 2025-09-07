Російські дрони атакували Харківщину: поранені цивільні, знищено телевежу

У Куп'янському районі Харківської області вранці 7 вересня російські безпілотники атакували цивільні об’єкти.

Про це повідомляє начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.

О 03:00 у селищі Ківшарівка FPV-дрон атакував автомобіль, внаслідок чого постраждали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.

О 04:45 у селищі Великий Бурлук дрон "Шахед" знищив телевежу. Близько 07:40 у селі Старовірівка Шевченківської громади FPV-дрон пошкодив автомобіль, приватні будинки та паркани. Постраждалих та загиблих немає.

