Російські дрони атакували Харківщину: поранені цивільні, знищено телевежу
У Куп'янському районі Харківської області вранці 7 вересня російські безпілотники атакували цивільні об’єкти.
Про це повідомляє начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає Цензор.НЕТ.
О 03:00 у селищі Ківшарівка FPV-дрон атакував автомобіль, внаслідок чого постраждали 50-річний чоловік та 48-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.
О 04:45 у селищі Великий Бурлук дрон "Шахед" знищив телевежу. Близько 07:40 у селі Старовірівка Шевченківської громади FPV-дрон пошкодив автомобіль, приватні будинки та паркани. Постраждалих та загиблих немає.
