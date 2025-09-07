Российские дроны атаковали Харьковскую область: ранены гражданские, уничтожена телебашня
В Купянском районе Харьковской области утром 7 сентября российские беспилотники атаковали гражданские объекты.
Об этом сообщает начальник Купянской РГА Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.
В 03:00 в поселке Ковшаровка FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадали 50-летний мужчина и 48-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу.
В 04:45 в поселке Великий Бурлук дрон "Шахед" уничтожил телебашню. Около 07:40 в селе Староверовка Шевченковской громады FPV-дрон повредил автомобиль, частные дома и заборы. Пострадавших и погибших нет.
