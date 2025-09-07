РУС
Российские дроны атаковали Харьковскую область: ранены гражданские, уничтожена телебашня

В Харьковской области российские дроны атаковали автомобили и уничтожили телебашню

В Купянском районе Харьковской области утром 7 сентября российские беспилотники атаковали гражданские объекты.

Об этом сообщает начальник Купянской РГА Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ.

В 03:00 в поселке Ковшаровка FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадали 50-летний мужчина и 48-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу.

В 04:45 в поселке Великий Бурлук дрон "Шахед" уничтожил телебашню. Около 07:40 в селе Староверовка Шевченковской громады FPV-дрон повредил автомобиль, частные дома и заборы. Пострадавших и погибших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен осудила ночную массированную атаку РФ на Украину: "Кремль издевается над дипломатией и без разбора убивает людей"

Ворог прорвав нашу оборону в населеному пункті Куп'янськ, підари вже контролюють більшість міста.😡😡😡
