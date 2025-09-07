Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 7 вересня, на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси — Чернігівська область; Білокопитове, Бунякино — Сумська область.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення, з яких два триває. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Дерилового. Шість боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Григорівки, один бій йде досі.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 14 атак противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Комишувахи та у напрямку Філії. Наші воїни відбили один ворожий штурм, ще три атаки тривають.

Ситуація на інших напрямках

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки загарбників у бік Степногірська та Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка. Ворог на напрямку наступальний дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.

Читайте також: На фронті від початку доби відбулося 129 боїв, ЗСУ знешкодили 138 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб