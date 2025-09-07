С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 7 сентября, на фронте произошло 54 боевых столкновения. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Сергеевское, Михальчина-Слобода, Заречье, Клюсы - Черниговская область; Белокопытово, Бунякино - Сумская область.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, из которых два продолжается. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее и в направлении Дробышево, Дерилово. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отражали две атаки противника. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки и Григорьевки, один бой идет до сих пор.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили уже 14 атак противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Камышевахи и в направлении Филиала. Наши воины отбили один вражеский штурм, еще три атаки продолжаются.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки захватчиков в сторону Степногорска и Новоданиловки. Авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Антоновка. Враг на направлении наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях - без особых изменений.

