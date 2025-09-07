УКР
Новини Атака безпілотників
2 781 10

Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 7 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Декілька груп ворожих БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).
  • Бориспіль - ударний БпЛА у напрямку міста!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).
  • Ударний БпЛА з півдня у напрямку Києва!

Також читайте: Близько половини дронів, що сьогодні залетіли в Україну, були ударними "Шахедами", - Ігнат

Повітряні сили (2994) Шахед (1439) війна в Україні (6047)
Володя, заряджай вечірню казочку!
Розповідай про "Рожевий фламінго" і "Довгий Нептун", маленький хрипатий пі🤬ун!
07.09.2025 18:59 Відповісти
Зе, запускай вже, нарешті, балаболістику по кацапах.
07.09.2025 19:38 Відповісти
Да они по области уже летают 24/7. Теперь понятно почему тревогу ещё и по районам разбили. Она бы всю неделю не отменяли бы. А так хоть немного через раз.
Пока кацапы каждые две недели бьют рекорды по запуску шахедов мы бьем рекорды по видосикам.
07.09.2025 19:58 Відповісти
Його обрали 73%
Вова далеко
А зебіли поруч..
07.09.2025 19:42 Відповісти
По ходу на Київ - знову не висплюся та ще й на роботу рано...
07.09.2025 19:44 Відповісти
"Ударні безпілотники"?Це типу байрактарів?
07.09.2025 19:52 Відповісти
Швидше санкції викатуй!Давай санкції,такі потужні!
07.09.2025 19:56 Відповісти
Да они по области уже летают 24/7. Теперь понятно почему тревогу ещё и по районам разбили. Она бы всю неделю не отменяли бы. А так хоть немного через раз.
Пока кацапы каждые две недели бьют рекорды по запуску шахедов мы бьем рекорды по видосикам.
07.09.2025 19:58 Відповісти
Ще весною казали, що восени кацапи зможуть запускати по тисячи шахедів за сутки. Но нам обіцяли, що до того часу у нас будуть підрозділи ппо з тисячами дронів-перехоплювачами по всіх областях. Де ж вони? Шахеди вільно літають над всій Україною!
07.09.2025 20:19 Відповісти
 
 