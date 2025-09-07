2 781 10
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 7 вересня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Декілька груп ворожих БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).
- Бориспіль - ударний БпЛА у напрямку міста!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).
- Ударний БпЛА з півдня у напрямку Києва!
Розповідай про "Рожевий фламінго" і "Довгий Нептун", маленький хрипатий пі🤬ун!
Вова далеко
А зебіли поруч..
Пока кацапы каждые две недели бьют рекорды по запуску шахедов мы бьем рекорды по видосикам.