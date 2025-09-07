РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
2 771 10

Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 7 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Несколько групп вражеских БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).
  • Борисполь - ударный БпЛА в направлении города!

Обновление по движению БпЛА

  • Вражеский БПЛА из Черниговщины на Киевщину (Броварской район).
  • Ударный БпЛА с юга в направлении Киева!

Также читайте: Около половины дронов, что сегодня залетели в Украину, были ударными "Шахедами", - Игнат

Автор: 

Воздушные силы (2653) Шахед (1438) война в Украине (6003)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Володя, заряджай вечірню казочку!
Розповідай про "Рожевий фламінго" і "Довгий Нептун", маленький хрипатий пі🤬ун!
показать весь комментарий
07.09.2025 18:59 Ответить
+3
Зе, запускай вже, нарешті, балаболістику по кацапах.
показать весь комментарий
07.09.2025 19:38 Ответить
+2
Да они по области уже летают 24/7. Теперь понятно почему тревогу ещё и по районам разбили. Она бы всю неделю не отменяли бы. А так хоть немного через раз.
Пока кацапы каждые две недели бьют рекорды по запуску шахедов мы бьем рекорды по видосикам.
показать весь комментарий
07.09.2025 19:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володя, заряджай вечірню казочку!
Розповідай про "Рожевий фламінго" і "Довгий Нептун", маленький хрипатий пі🤬ун!
показать весь комментарий
07.09.2025 18:59 Ответить
Зе, запускай вже, нарешті, балаболістику по кацапах.
показать весь комментарий
07.09.2025 19:38 Ответить
Його обрали 73%
Вова далеко
А зебіли поруч..
показать весь комментарий
07.09.2025 19:42 Ответить
По ходу на Київ - знову не висплюся та ще й на роботу рано...
показать весь комментарий
07.09.2025 19:44 Ответить
"Ударні безпілотники"?Це типу байрактарів?
показать весь комментарий
07.09.2025 19:52 Ответить
Швидше санкції викатуй!Давай санкції,такі потужні!
показать весь комментарий
07.09.2025 19:56 Ответить
Да они по области уже летают 24/7. Теперь понятно почему тревогу ещё и по районам разбили. Она бы всю неделю не отменяли бы. А так хоть немного через раз.
Пока кацапы каждые две недели бьют рекорды по запуску шахедов мы бьем рекорды по видосикам.
показать весь комментарий
07.09.2025 19:58 Ответить
Ще весною казали, що восени кацапи зможуть запускати по тисячи шахедів за сутки. Но нам обіцяли, що до того часу у нас будуть підрозділи ппо з тисячами дронів-перехоплювачами по всіх областях. Де ж вони? Шахеди вільно літають над всій Україною!
показать весь комментарий
07.09.2025 20:19 Ответить
 
 