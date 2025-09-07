2 771 10
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 7 сентября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Несколько групп вражеских БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).
- Борисполь - ударный БпЛА в направлении города!
Обновление по движению БпЛА
- Вражеский БПЛА из Черниговщины на Киевщину (Броварской район).
- Ударный БпЛА с юга в направлении Киева!
