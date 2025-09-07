Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працює ППО

Ввечері неділі, 7 вересня, у Київській області фіксувався рух російських ударних дронів. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу української ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували "шахедами" Київщину: поранено 18-річну дівчину, є пошкодження у трьох районах