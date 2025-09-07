Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працює ППО
Ввечері неділі, 7 вересня, у Київській області фіксувався рух російських ударних дронів. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу української ППО.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bogdan #603107
показати весь коментар07.09.2025 19:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль