Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работает ПВО
Вечером воскресенья, 7 сентября, на Киевщине фиксировалось движение российских ударных дронов. Работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинской ПВО.
