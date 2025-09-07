Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работает ПВО

Вечером воскресенья, 7 сентября, на Киевщине фиксировалось движение российских ударных дронов. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинской ПВО.

