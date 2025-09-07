РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину
940 1

Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работает ПВО

ППО

Вечером воскресенья, 7 сентября, на Киевщине фиксировалось движение российских ударных дронов. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинской ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали "шахедами" Киевскую область: ранена 18-летняя девушка, есть повреждения в трех районах

Автор: 

Киевская область (4324) ПВО (3076) атака (514)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ударні дрони"?Це типу байрактарів?
показать весь комментарий
07.09.2025 19:36 Ответить
 
 