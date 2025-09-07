УКР
6-річна дитина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська

Наслідки обстрілу Куп’янська

7 вересня близько 14:30 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл міста Куп’янськ.

Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 7 вересня близько 14:30 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки. Отримала поранення 6-річна дівчинка. Медики надають дитині необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок ворожих обстрілів по Куп’янщині. ФОТО

обстріл (30714) Харківська область (1568) Куп’янський район (387) Куп’янськ (882) війна в Україні (6060)
Вопрос только один - какого хрена 5 летний ребенок в Купянске вообще делает? Город который бомбят, в котором нет ни электричества ни воды, где нет продуктов и лекарств? Почему если какая то мать-алкоголичка которая плохо заботится о ребенке и рискует его здоровьем - лишается ребенка по решению суда силовым путем, а такая же мать которая рискует жизнью ребенка - никак за это не отвечает? Кто то же должен их кормить, кто то как то их обеспечивает - а кроме наших военных там никого нет. Зачем им рисковать, почему нельзя отправить туда полицию и силой вывезти оттуда весь мирняк? А потом наши солдаты таких эвакуируют с линии фронта, и при этом получают ранения и могут погибнуть. Плюс не могут вести огонь по противнику зная что там гражданские. Почему когда это не нужно - власть проявляет жесткость и даже жестокость, а когда это будет сделано для сохранения жизни и здоровья людей - власти похер? Неужели для страны будет лучше если вместо того чтобы уехать в Европу мать с ребенком просто погибнут под обстрелом? Вопросы, вопросы, вопросы.
07.09.2025 21:13 Відповісти
Тут ответ скорее всего очень простой. Возможно остался только отец, которого скорее всего запакуют петухи инвалиды с ТЦК. Примеров хватает. Вот сидят ждут когда безопасно можно будет выехать через рашку в ЕС
07.09.2025 21:47 Відповісти
если отец один,а матери нет,то его не запакуют,она единственный опекун. даже выехать может.
07.09.2025 22:19 Відповісти
Наверное имелось в виду что семья - мать, отец и дети. И мать не хочет бросать мужа, с которым она уехать за границу не сможет. Другое дело что такое могло проканать в 22 году, когда линия фронта двигалась динамично. А сейчас там где прошла война - там уже некому никуда выезжать, город превратится в гору битого щебня. Плюс идет зима, выжить в таком зимнем городе будет практически невозможно. Люди - идиоты.
