6-річна дитина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська
7 вересня близько 14:30 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл міста Куп’янськ.
Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 7 вересня близько 14:30 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл м. Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки. Отримала поранення 6-річна дівчинка. Медики надають дитині необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
