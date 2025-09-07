6-летний ребенок пострадал вследствие вражеского обстрела Купянска
7 сентября около 14:30 вооруженные силы РФ осуществили минометный обстрел города Купянск.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 7 сентября около 14:30 вооруженные силы РФ осуществили минометный обстрел г. Купянск. Повреждены жилые дома. Получила ранения 6-летняя девочка. Медики оказывают ребенку необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий07.09.2025 21:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий Петров #225294
показать весь комментарий07.09.2025 21:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Frozen
показать весь комментарий07.09.2025 22:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий07.09.2025 22:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль