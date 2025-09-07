РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6833 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Купянска
299 4

6-летний ребенок пострадал вследствие вражеского обстрела Купянска

Последствия обстрела Купянска

7 сентября около 14:30 вооруженные силы РФ осуществили минометный обстрел города Купянск.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 7 сентября около 14:30 вооруженные силы РФ осуществили минометный обстрел г. Купянск. Повреждены жилые дома. Получила ранения 6-летняя девочка. Медики оказывают ребенку необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте: Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате вражеских обстрелов по Купянщине. ФОТО

Автор: 

обстрел (29379) Харьковская область (1549) Купянский район (388) Купянск (756) война в Украине (6015)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопрос только один - какого хрена 5 летний ребенок в Купянске вообще делает? Город который бомбят, в котором нет ни электричества ни воды, где нет продуктов и лекарств? Почему если какая то мать-алкоголичка которая плохо заботится о ребенке и рискует его здоровьем - лишается ребенка по решению суда силовым путем, а такая же мать которая рискует жизнью ребенка - никак за это не отвечает? Кто то же должен их кормить, кто то как то их обеспечивает - а кроме наших военных там никого нет. Зачем им рисковать, почему нельзя отправить туда полицию и силой вывезти оттуда весь мирняк? А потом наши солдаты таких эвакуируют с линии фронта, и при этом получают ранения и могут погибнуть. Плюс не могут вести огонь по противнику зная что там гражданские. Почему когда это не нужно - власть проявляет жесткость и даже жестокость, а когда это будет сделано для сохранения жизни и здоровья людей - власти похер? Неужели для страны будет лучше если вместо того чтобы уехать в Европу мать с ребенком просто погибнут под обстрелом? Вопросы, вопросы, вопросы.
показать весь комментарий
07.09.2025 21:13 Ответить
Тут ответ скорее всего очень простой. Возможно остался только отец, которого скорее всего запакуют петухи инвалиды с ТЦК. Примеров хватает. Вот сидят ждут когда безопасно можно будет выехать через рашку в ЕС
показать весь комментарий
07.09.2025 21:47 Ответить
если отец один,а матери нет,то его не запакуют,она единственный опекун. даже выехать может.
показать весь комментарий
07.09.2025 22:19 Ответить
Наверное имелось в виду что семья - мать, отец и дети. И мать не хочет бросать мужа, с которым она уехать за границу не сможет. Другое дело что такое могло проканать в 22 году, когда линия фронта двигалась динамично. А сейчас там где прошла война - там уже некому никуда выезжать, город превратится в гору битого щебня. Плюс идет зима, выжить в таком зимнем городе будет практически невозможно. Люди - идиоты.
показать весь комментарий
07.09.2025 22:55 Ответить
 
 