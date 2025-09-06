Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате вражеских обстрелов по Купянщине. ФОТО
В субботу, 6 сентября, в результате вражеских атак на Купянск и район погиб человек, еще четверо пострадали.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
66-летняя женщина погибла в результате вражеского обстрела Купянска около 10:00. Также в ночь на 6 сентября ранения получил 25-летний мужчина.
Еще четыре человека в разных населенных пунктах Купянского района получили ранения.
Ориентировочно в 00:15 в результате удара FPV-дрона по с. Ничволодовка был ранен 58-летний житель. Днем зафиксировано попадание российского FPV-дрона по с. Ольховатка - ранен 54-летний мужчина.
Около 15:00 в результате вражеской атаки по с. Осиново ранен 84-летний житель. Вечером вражеский БПЛА ударил по помещению сельсовета в Приколотном. Здание повреждено, без пострадавших.
Начато досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
