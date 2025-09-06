Два человека ранены в результате вражеских обстрелов Харьковской области

Российские войска атаковали населенные пункты Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, минувшей ночью из-за российского обстрела в с. Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина.



В г. Купянск получил ранения 25-летний мужчина.



Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают необходимую помощь.

Обстрелы Харьковщины за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 КАБ;

1 БпЛА типа "Ланцет";

1 БпЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: