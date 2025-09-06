Два человека ранены в результате вражеских обстрелов Харьковской области
Российские войска атаковали населенные пункты Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, минувшей ночью из-за российского обстрела в с. Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина.
В г. Купянск получил ранения 25-летний мужчина.
Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают необходимую помощь.
Обстрелы Харьковщины за сутки
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадавших нет.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск);
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Писаревка, с. Басово).
