Два человека ранены в результате вражеских обстрелов Харьковской области

Обстрелы Харьковской области

Российские войска атаковали населенные пункты Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, минувшей ночью из-за российского обстрела в с. Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина.

В г. Купянск получил ранения 25-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения. Врачи оказывают необходимую помощь.

Обстрелы Харьковщины за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (г. Купянск);
  • в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Писаревка, с. Басово).

