Оккупанты убили трех и ранили пятерых человек на Харьковщине. Ночью ударили по учебному заведению в Богодухове. ФОТОрепортаж

Российские войска за минувшие сутки наносили удары по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, ночью атаковали г. Богодухов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 сентября ориентировочно в 21:15 ударный БПЛА атаковал с. Хотимля Чугуевского района, где находилась служба, которая ремонтировала дорогу. Двое работников и женщина, которая проходила неподалеку, погибли. Еще трое мужчин - сотрудники службы - ранены. Правоохранители устанавливают точный тип БПЛА. Предварительно, это "Молния" или "Ланцет".

Также читайте: Три человека погибли в результате российского удара по Хотимле на Харьковщине (обновлено)

Около 22:30 беспилотник врага, по предварительным данным "Молния", ударил на территорию дома в с. Подсреднее Купянского района. 18-летняя девушка и 28-летний мужчина получили ранения.



Кроме того, в ночь на 5 сентября два вражеских ударных БПЛА атаковали образовательное учреждение в г. Богодухов. Вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Для этой атаки российская армия применила "Герань-2".

Также читайте: Сдетонировало взрывное устройство: два человека погибли и двое ранены в Казачьей Лопани







