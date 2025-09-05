РУС
Оккупанты убили трех и ранили пятерых человек на Харьковщине. Ночью ударили по учебному заведению в Богодухове. ФОТОрепортаж

Российские войска за минувшие сутки наносили удары по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, ночью атаковали г. Богодухов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 сентября ориентировочно в 21:15 ударный БПЛА атаковал с. Хотимля Чугуевского района, где находилась служба, которая ремонтировала дорогу. Двое работников и женщина, которая проходила неподалеку, погибли. Еще трое мужчин - сотрудники службы - ранены. Правоохранители устанавливают точный тип БПЛА. Предварительно, это "Молния" или "Ланцет".

Около 22:30 беспилотник врага, по предварительным данным "Молния", ударил на территорию дома в с. Подсреднее Купянского района. 18-летняя девушка и 28-летний мужчина получили ранения.

Кроме того, в ночь на 5 сентября два вражеских ударных БПЛА атаковали образовательное учреждение в г. Богодухов. Вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Для этой атаки российская армия применила "Герань-2".

Удар по учебному заведению в Богодухове
Не бючи по москві вони просто нас перебють.

- електроенергія і холодильники промислові
- топливо
- їжа

Москва має більше 10 млн - без енергії вони не виживуть
05.09.2025 09:57 Ответить
 
 