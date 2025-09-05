УКР
Обстріли Харківщини
Окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох людей на Харківщині. Вночі вдарили по закладу освіти в Богодухові. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби завдавали ударів по населених пунктах Купʼянського та Чугуївського районів Харківської області, вночі атакували м. Богодухів. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 вересня орієнтовно о 21:15 ударний БпЛА атакував с. Хотімля Чугуївського району, де перебувала служба, яка ремонтувала дорогу. Двоє працівників та жінка, яка проходила неподалік, загинули. Ще троє чоловіків - співробітники служби - поранені. Правоохоронці встановлюють точний тип БпЛА. Попередньо, це "Молнія" або "Ланцет".

Близько 22:30 безпілотник ворога, за попередніми даними "Молнія", вдарив на територію будинку у с. Підсереднє Купʼянського району. 18-річна дівчина та 28-річний чоловік дістали поранення.

Крім того, у ніч на 5 вересня два ворожі ударні БпЛА атакували освітній заклад у м. Богодухів. Спалахнула пожежа. Постраждалих немає. Для цієї атаки російська армія застосувала "Герань-2".

Удар по закладу освіти в Богодухові
обстріл Харківська область Богодухівський район Куп'янський район Чугуївський район Богодухів Підсереднє Хотімля
Коментувати
Не бючи по москві вони просто нас перебють.

- електроенергія і холодильники промислові
- топливо
- їжа

Москва має більше 10 млн - без енергії вони не виживуть
