Окупанти вбили трьох і поранили п’ятьох людей на Харківщині. Вночі вдарили по закладу освіти в Богодухові. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби завдавали ударів по населених пунктах Купʼянського та Чугуївського районів Харківської області, вночі атакували м. Богодухів. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 вересня орієнтовно о 21:15 ударний БпЛА атакував с. Хотімля Чугуївського району, де перебувала служба, яка ремонтувала дорогу. Двоє працівників та жінка, яка проходила неподалік, загинули. Ще троє чоловіків - співробітники служби - поранені. Правоохоронці встановлюють точний тип БпЛА. Попередньо, це "Молнія" або "Ланцет".

Також читайте: Три людини загинули внаслідок російського удару по Хотімлі на Харківшині (оновлено)

Близько 22:30 безпілотник ворога, за попередніми даними "Молнія", вдарив на територію будинку у с. Підсереднє Купʼянського району. 18-річна дівчина та 28-річний чоловік дістали поранення.



Крім того, у ніч на 5 вересня два ворожі ударні БпЛА атакували освітній заклад у м. Богодухів. Спалахнула пожежа. Постраждалих немає. Для цієї атаки російська армія застосувала "Герань-2".

Також читайте: Здетонував вибуховий пристрій: дві людини загинули і дві поранені в Козачій Лопані







