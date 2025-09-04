Три людини загинули внаслідок російського удару по Хотімлі на Харківшині (оновлено)
Ввечері 4 вересня ворог атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також загинула 25-річна цивільна жінка", - розповів він.
Крім того, зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога.
За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.
Станом на 23:00 кількість постраждалих зросла до трьох.
