Три людини загинули внаслідок російського удару по Хотімлі на Харківшині (оновлено)

Ввечері 4 вересня ворог атакував БпЛА с. Хотімля Старосалтівської громади на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також загинула 25-річна цивільна жінка", - розповів він.

Крім того, зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога.

За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.

Станом на 23:00 кількість постраждалих зросла до трьох.

безпілотник (4801) Харківська область (1555) Чугуївський район (215) Хотімля (2) війна в Україні (6029)
