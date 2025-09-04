Три человека погибли в результате российского удара по Хотомле на Харьковщине (обновлено)

Вечером 4 сентября враг атаковал БпЛА с. Хотомля Старосалтовской громады на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОГА Олега Синегубова.

"В результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также погибла 25-летняя гражданская женщина", - рассказал он.

Кроме того, получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы.

По состоянию на 23:00 количество пострадавших выросло до трех.

