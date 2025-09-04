РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5501 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
361 3

Три человека погибли в результате российского удара по Хотомле на Харьковщине (обновлено)

Вибух

Вечером 4 сентября враг атаковал БпЛА с. Хотомля Старосалтовской громады на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОГА Олега Синегубова.

"В результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также погибла 25-летняя гражданская женщина", - рассказал он.

Кроме того, получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая помощь.

Читайте: FPV-дрон ранил местную жительницу Казачьей Лопани на Харьковщине

По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы.

По состоянию на 23:00 количество пострадавших выросло до трех.

Читайте также: В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - мэр

Автор: 

беспилотник (4188) Харьковская область (1538) Чугуевский район (212) Хотомля (2) война в Украине (5985)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.09.2025 00:07 Ответить
Коли запалає московія?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:32 Ответить
А на мацквє фестиваль та пляски
показать весь комментарий
05.09.2025 00:36 Ответить
 
 