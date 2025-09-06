УКР
Новини Обстріли Харківщини
Двох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Обстріли Харківщини

Російські війська атакували населені пункти Харківської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої ночі через російський обстріл у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік.

У м. Куп'янськ зазнав поранень 25-річний чоловік.

Обох постраждалих доставили до медичних закладів. Лікарі надають необхідну допомогу.

Обстріли Харківщини за добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Писарівка, с. Басове).

