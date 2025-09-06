Двох людей поранено внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Російські війська атакували населені пункти Харківської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулої ночі через російський обстріл у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік.
У м. Куп'янськ зазнав поранень 25-річний чоловік.
Обох постраждалих доставили до медичних закладів. Лікарі надають необхідну допомогу.
Обстріли Харківщини за добу
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
Унаслідок обстрілів постраждалих немає.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ);
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Писарівка, с. Басове).
