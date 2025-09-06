Одна людина загинула, ще четверо постраждали внаслідок ворожих обстрілів по Куп’янщині. ФОТО

У суботу, 6 вересня, внаслідок ворожих атак на Куп'янськ та район загинула людина, ще четверо постраждали.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

66-річна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська близько 10:00. Також в ніч на 6 вересня поранення дістав 25-річний чоловік.

Ще четверо осіб у різних населених пунктах Куп'янського району зазнали поранень.

Фото: Харківська облпрокуратура

Орієнтовно о 00:15 внаслідок удару FPV-дрона по с. Нечволодівка було поранено 58-річного мешканця. Вдень зафіксовано влучання російського FPV-дрона по с. Вільхуватка - поранено 54-річного чоловіка.

Близько 15:00 внаслідок ворожої атаки по с. Осиново поранено 84-річного жителя. Увечері ворожий БпЛА вдарив по приміщенню сільради у Приколотному. Будівля пошкоджена, без постраждалих.

Фото: Харківська облпрокуратура

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

