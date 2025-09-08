Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 089 060 осіб (+910 за добу), 11 168 танків, 32 545 артсистем, 23 258 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 089 060 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1089060 (+910) осіб
танків - 11168 (+5) од
бойових броньованих машин - 23258 (+4) од
артилерійських систем - 32545 (+29) од
РСЗВ - 1481 (+0) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57278 (+461)
крилаті ракети - 3691 (+5)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61135 (+81)
спеціальна техніка - 3961 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Тиждень вересня, дві тисячі по безпілотникам і тисяча по наземці
119! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Сукупна арта перевалила за 34000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 089 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.