Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 089 060 осіб (+910 за добу), 11 168 танків, 32 545 артсистем, 23 258 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки росіян

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 089 060 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 8.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1089060 (+910) осіб

танків - 11168 (+5) од

бойових броньованих машин - 23258 (+4) од

артилерійських систем - 32545 (+29) од

РСЗВ - 1481 (+0) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57278 (+461)

крилаті ракети - 3691 (+5)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61135 (+81)

спеціальна техніка - 3961 (+0)

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.09.2025 07:05 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.09.2025 07:29 Відповісти
По БПЛА оперативно-тактичного рівня рекорд?
08.09.2025 07:38 Відповісти
Рекорд, попередній був 414
Тиждень вересня, дві тисячі по безпілотникам і тисяча по наземці
08.09.2025 09:03 Відповісти
Кацапи тушковані, в ********. Фабрика працює.
08.09.2025 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.09.2025 08:37 Відповісти
Минув 4219 день москальсько-української війни.
119! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Сукупна арта перевалила за 34000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 089 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
08.09.2025 08:45 Відповісти
08.09.2025 08:47 Відповісти
Как считают интересно?И почему наросии нет мобилизации при таких потерях?Бред какой-то.
08.09.2025 08:48 Відповісти
"https://t.me/operativnoZSU/191306 Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів," - заявив Сирський, підкресливши цим провал керованої нем та ЕрЗе мобілізації,; і цього не приховує дотичний до Генштабу телеграм-канал https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ
08.09.2025 09:08 Відповісти
 
 