Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 089 060 человек (+910 за сутки), 11 168 танков, 32 545 артсистем, 23 258 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 089 060 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1089060 (+910) человек
танков - 11168 (+5) ед
боевых бронированных машин - 23258 (+4) ед
артиллерийских систем - 32545 (+29) ед
РСЗО - 1481 (+0) ед
средства ПВО - 1217 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 57278 (+461)
крылатые ракеты - 3691 (+5)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 61135 (+81)
специальная техника - 3961 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Тиждень вересня, дві тисячі по безпілотникам і тисяча по наземці
119! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Сукупна арта перевалила за 34000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 089 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Була мобілізація в росії - якраз мільйон мобіків набрали що записані вище.
Тепер набирають бомжів для мяса.