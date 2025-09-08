Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 089 060 человек (+910 за сутки), 11 168 танков, 32 545 артсистем, 23 258 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 089 060 человек российских захватчиков.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1089060 (+910) человек

танков - 11168 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23258 (+4) ед

артиллерийских систем - 32545 (+29) ед

РСЗО - 1481 (+0) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57278 (+461)

крылатые ракеты - 3691 (+5)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61135 (+81)

специальная техника - 3961 (+0)

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.