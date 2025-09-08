РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 089 060 человек (+910 за сутки), 11 168 танков, 32 545 артсистем, 23 258 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение техники россиян

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 089 060 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1089060 (+910) человек

танков - 11168 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23258 (+4) ед

артиллерийских систем - 32545 (+29) ед

РСЗО - 1481 (+0) ед

средства ПВО - 1217 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 57278 (+461)

крылатые ракеты - 3691 (+5)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 61135 (+81)

специальная техника - 3961 (+0)

ликвидация РФ
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии
+13
Минув 4219 день москальсько-української війни.
119! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня присутня - 9. Арта та логістика норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Сукупна арта перевалила за 34000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 089 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
08.09.2025 08:45 Ответить
+12
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.09.2025 07:05 Ответить
+9
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.09.2025 07:29 Ответить
Как считают интересно?И почему наросии нет мобилизации при таких потерях?Бред какой-то.
Була мобілізація в росії - якраз мільйон мобіків набрали що записані вище.
Тепер набирають бомжів для мяса.
"https://t.me/operativnoZSU/191306 Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів," - заявив Сирський, підкресливши цим провал керованої нем та ЕрЗе мобілізації,; і цього не приховує дотичний до Генштабу телеграм-канал https://t.me/operativnoZSU Оперативний ЗСУ
