Фінляндія готує новий 30-й пакет військової допомоги Україні, - прем’єр Орпо

Фінляндія вже надала Україні 29 пакетів військової допомоги та наразі готує наступний.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ.

"Євросоюз показав свою силу в ході цієї війни - російської агресії проти України, і нам потрібно продовжувати робити це разом. Якщо 26 держав-членів бажають допомагати Україні, ми маємо знайти шлях, як підтримати Україну", - заявив Орпо.

Він наголосив, що кожна політична сила у Фінляндії підтримує Київ, а країна є "активною частиною Коаліції охочих". Також Орпо окремо звернув увагу на необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зокрема боротьби з "тіньовим флотом", який фінансує війну та становить екологічну загрозу країнам Балтії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія від початку року депортувала 104 росіян, які просили політичного притулку, - ЗМІ

допомога (8707) Фінляндія (1366) Орпо Петтері (38) війна в Україні (6060)
Финляндия по существу государство банкрот. Больше 20 лет подряд (с 2002 года) у них не было по данным финского центробанка прироста ввп. В настоящее время госдураство проходит самое серьёзное сокращение социальных расходов, массовые банкротства стареющее население все только ухудшает. Рушится тн называемое государство всеобщего благоденствия (hyvinvointivaltio). Россия отрезала им поставки леса, чем выставила в состояние банкротства строительную и деревообрабатывающую отрасли.Это я веду к тому, что помогают, но нехотя и ужасно напуганы. Они хотят по максимуму затянуть войну, чтобы Россия как можно позднее принялась за них.
08.09.2025 13:01 Відповісти
А можна якось підтримати, щоб опісля ця підтримка більше не знадобилася? Авжеж ніззя, бо путін нападе...
08.09.2025 13:23 Відповісти
 
 