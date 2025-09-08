Фінляндія готує новий 30-й пакет військової допомоги Україні, - прем’єр Орпо
Фінляндія вже надала Україні 29 пакетів військової допомоги та наразі готує наступний.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ.
"Євросоюз показав свою силу в ході цієї війни - російської агресії проти України, і нам потрібно продовжувати робити це разом. Якщо 26 держав-членів бажають допомагати Україні, ми маємо знайти шлях, як підтримати Україну", - заявив Орпо.
Він наголосив, що кожна політична сила у Фінляндії підтримує Київ, а країна є "активною частиною Коаліції охочих". Також Орпо окремо звернув увагу на необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зокрема боротьби з "тіньовим флотом", який фінансує війну та становить екологічну загрозу країнам Балтії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Лисицин
показати весь коментар08.09.2025 13:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Calvados
показати весь коментар08.09.2025 13:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль