Фінляндія готує новий 30-й пакет військової допомоги Україні, - прем’єр Орпо

Фінляндія вже надала Україні 29 пакетів військової допомоги та наразі готує наступний.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ.

"Євросоюз показав свою силу в ході цієї війни - російської агресії проти України, і нам потрібно продовжувати робити це разом. Якщо 26 держав-членів бажають допомагати Україні, ми маємо знайти шлях, як підтримати Україну", - заявив Орпо.

Він наголосив, що кожна політична сила у Фінляндії підтримує Київ, а країна є "активною частиною Коаліції охочих". Також Орпо окремо звернув увагу на необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зокрема боротьби з "тіньовим флотом", який фінансує війну та становить екологічну загрозу країнам Балтії.

