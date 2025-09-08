РУС
Финляндия готовит новый 30-й пакет военной помощи Украине, - премьер Орпо

орпо,петтери

Финляндия уже предоставила Украине 29 пакетов военной помощи и сейчас готовит следующий.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ.

"Евросоюз показал свою силу в ходе этой войны - российской агрессии против Украины, и нам нужно продолжать делать это вместе. Если 26 государств-членов желают помогать Украине, мы должны найти путь, как поддержать Украину", - заявил Орпо.

Он отметил, что каждая политическая сила в Финляндии поддерживает Киев, а страна является "активной частью Коалиции желающих". Также Орпо отдельно обратил внимание на необходимость усиления санкционного давления на Россию, в частности борьбы с "теневым флотом", который финансирует войну и представляет экологическую угрозу странам Балтии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия с начала года депортировала 104 россиян, которые просили политического убежища, - СМИ

помощь (8085) Финляндия (1016) война в Украине (6015)
Финляндия по существу государство банкрот. Больше 20 лет подряд (с 2002 года) у них не было по данным финского центробанка прироста ввп. В настоящее время госдураство проходит самое серьёзное сокращение социальных расходов, массовые банкротства стареющее население все только ухудшает. Рушится тн называемое государство всеобщего благоденствия (hyvinvointivaltio). Россия отрезала им поставки леса, чем выставила в состояние банкротства строительную и деревообрабатывающую отрасли.Это я веду к тому, что помогают, но нехотя и ужасно напуганы. Они хотят по максимуму затянуть войну, чтобы Россия как можно позднее принялась за них.
08.09.2025 13:01 Ответить
А можна якось підтримати, щоб опісля ця підтримка більше не знадобилася? Авжеж ніззя, бо путін нападе...
08.09.2025 13:23 Ответить
 
 