Финляндия готовит новый 30-й пакет военной помощи Украине, - премьер Орпо

Финляндия уже предоставила Украине 29 пакетов военной помощи и сейчас готовит следующий.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ.

"Евросоюз показал свою силу в ходе этой войны - российской агрессии против Украины, и нам нужно продолжать делать это вместе. Если 26 государств-членов желают помогать Украине, мы должны найти путь, как поддержать Украину", - заявил Орпо.

Он отметил, что каждая политическая сила в Финляндии поддерживает Киев, а страна является "активной частью Коалиции желающих". Также Орпо отдельно обратил внимание на необходимость усиления санкционного давления на Россию, в частности борьбы с "теневым флотом", который финансирует войну и представляет экологическую угрозу странам Балтии.

