Латвія готує національний санкційний режим для компаній, які сприяють війні РФ проти України

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало проєкт урядового рішення про національний санкційний режим проти компаній, які допомагають Росії у війні проти України.

Про це пише видання Delfi з посиланням на МЗС Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкти нормативних актів подано на розгляд уряду, і найближчим часом Кабінет Міністрів планує їх розглянути.

У МЗС розповіли, що такі повноваження уряду передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Санкції можуть бути застосовані до конкретних суб'єктів на підставі постанови уряду.

Наразі деталей проєкту та переліку компаній, які можуть першими потрапити під обмеження, не розкривають.

Латвія (1401) росія (67576) санкції (12648)
Просто ВСЕ російське треба поставити по за законом. Бо самі вони ніяких законів не дотримуються.
08.09.2025 16:47 Відповісти
100% - бо ці санкції нагадують доброго господаря, який фост псеві купирує не одним шматком, а пофалангово - типу не так боляче..

Треба сросію відрубати санкціонно одним ударом - заборонити все.
08.09.2025 17:03 Відповісти
Paldies Latvija
08.09.2025 16:48 Відповісти
 
 